Вдова Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская отметила День рождения
Отпразновала свой 51-й день рождения Гайсинская 24 июня в Кении, в эксклюзивном бутик-отеле Giraffe Manor.
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За организацию такого отдыха она поблагодарила своего сына.
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"Спасибо, Родион, за такие сильные эмоции! Это лучший день рождения в моей жизни!" – заявила она.
В комментариях пользователи сети поздравляют Оксану с днем рождения.
"Днем вашего Рождения! пусть каждый ваш день будет полон такими приятными, неожиданными эмоциями", - пишут в комментариях.
Напомним, что для Геннадия Кернеса и Оксаны Гайсинской, дочери бывшего заместителя генерального прокурора Украины, экс-прокурора Киева Юрия Гайсинского, это второй брак.
Общих детей у пары не было, но у Гайсинской есть 27-летний сын Родион, которого покойный Кернес называл своим сыном.
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