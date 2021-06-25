Вдова Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская отметила День рождения

Отпразновала свой 51-й день рождения Гайсинская 24 июня в Кении, в эксклюзивном бутик-отеле Giraffe Manor.

Местные жирафы Ротшильда – самые редкие в мире. Стоимость номера за ночь стартует от 1700$.

За организацию такого отдыха она поблагодарила своего сына.

"Спасибо, Родион, за такие сильные эмоции! Это лучший день рождения в моей жизни!" – заявила она.

В комментариях пользователи сети поздравляют Оксану с днем рождения.

"Днем вашего Рождения! пусть каждый ваш день будет полон такими приятными, неожиданными эмоциями", - пишут в комментариях.

Напомним, что для Геннадия Кернеса и Оксаны Гайсинской, дочери бывшего заместителя генерального прокурора Украины, экс-прокурора Киева Юрия Гайсинского, это второй брак.

Общих детей у пары не было, но у Гайсинской есть 27-летний сын Родион, которого покойный Кернес называл своим сыном.

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