У Харкові пройшла потужна злива і град

Зливовий дощ супроводжувався сильною грозою, повідомляють місцеві телеграм-канали.

За інформацією регіональної служби Укргідрометцентру, грозові дощі йтимуть на території Харківської області до 9 вечора.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Україну 8 червня заливають потужні зливи.

Дощі не припиняються з початку літа, в деяких містах і селах 8 червня ситуація просто катастрофічна.

Так, наприклад, в Херсоні ливневки міста не впоралися з великою кількістю води і вулиці затопило.

У Києві також йдуть проливні дощі.

До слова, наймолодший переможець в лотерею раптово пішов з життя: "у нього залишилися батьки і три сестри"

Як повідомляла Politeka раніше, у мотлох п'яна Українка розгулювала з 2-місячною дитиною, кадри: "Падала і лаялася"

Крім того Politeka писала, про те, що у Росії обурюються через форму збірної України, УЄФА прийняв рішення: "затверджена відповідно"