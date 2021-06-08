У Харкові пройшла потужна злива і град
Зливовий дощ супроводжувався сильною грозою, повідомляють місцеві телеграм-канали.
За інформацією регіональної служби Укргідрометцентру, грозові дощі йтимуть на території Харківської області до 9 вечора.
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Нагадаємо, раніше ми писали, що Україну 8 червня заливають потужні зливи.
Дощі не припиняються з початку літа, в деяких містах і селах 8 червня ситуація просто катастрофічна.
Так, наприклад, в Херсоні ливневки міста не впоралися з великою кількістю води і вулиці затопило.
У Києві також йдуть проливні дощі.
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