Прогноз погоди на тиждень з 3 по 9 липня в Полтаві дозволяє жителям планувати свої справи.

Прогноз погоди на тиждень з 3 по 9 липня в Полтаві свідчить, що найближчими днями жителів міста очікують різкі зміни, передає видання Politeka.

Початок періоду принесе сильну спеку, однак уже наприкінці вихідних та в середині наступного тижня синоптики прогнозують опади й грози.

У четвер, 3 липня, небо залишатиметься безхмарним. Стовпчики термометрів удень піднімуться до +35 градусів, а ймовірність опадів буде мінімальною.

У п'ятницю погодні умови зміняться. Зранку прогнозують дощ, який поступово слабшатиме. Повітря вдень прогріється до +24, а ввечері стане прохолодніше — близько +19.

Неділя принесе відчутне зниження температури. Вдень очікується лише +18, водночас можливі сильна злива та гроза. До вечора негода поступово відступить.

На початку нового робочого тижня повернеться сонячна погода. У понеділок буде ясно, без опадів, а максимальна температура сягне +27.

Прогноз погоди на тиждень з 3 по 9 липня в Полтаві також вказує, що у вівторок ранок буде сонячним, проте після обіду небо затягнуть хмари, а ввечері можливий невеликий дощ.

У середу прогнозують тривалі опади. Сильний ранковий дощ після обіду стане слабшим, однак збережеться майже до ночі. Денна температура становитиме близько +24.

У четвер, 9 липня, хмарність утримається протягом доби. Починаючи із середини дня, синоптики очікують невеликий дощ, а максимальні показники не перевищать +24 градусів.

Загалом тиждень розпочнеться спекотною та сухою погодою, після чого область опиниться під впливом атмосферних фронтів. Через це мешканцям варто бути готовими як до високих температур, так і до короткочасних, місцями інтенсивних опадів.

Джерело: Синоптик

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