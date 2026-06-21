Обленерго оголосило про нові локальні графіки відключення світла в Харківській області на понеділок, 22 червня 2026 року.

У звʼязку з плановими ремонтними роботами в електромережах в деяких населених пунктах Харківської області 22 червня 2026 року діятимуть спеціальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Зокрема, за даними обленерго, графіки відключення світла 22 червня діятимуть у межах Люботинської міської територіальної громади в Харківській області.

Знеструмлення в Люботині відбуватимуться приблизно з 9 до 17 години для деяких будинків по вулицях Івана Сірка, Збройних сил України, Каманіна, Левка Мацієвича, Довженка, Партизанська, Ударна, Врожайна, Гната Хоткевича, Деповська, Камишевата, Колодяжна, Коротичанська, Національної гвардії України, Нове Життя, Новобаварська, Північна, Пантелеймона Куліша, Парковий Схил, Санжарівська та ін. Про це повідомляють на офіційному сайті ТГ.

Також обленерго попереджає про планові знеструмлення в понеділок у межах Олексіївської сільської територіальної громади. Обмеження електропостачання там діятимуть із 9:30 до 17:00 у населених пунктах Камʼянка, Перерізнівка, Слобідське, Киселі, пише Politeka.

Крім того, графіки відключення світла 22 червня торкнуться Пісочинської селищної територіальної громади в Харківській області. З 7:30 до 18:00 без електроенергії залишаться мешканці сел. Березівка (вул. Кооперативна, 30), а з 9:00 до 17:00 – с. Джерельне (Берегова, 1/1, 2, 3, 3А, 5, 7-9, 9/1, 9/2, 12, 17, 20; Затишна, 1; Лугова, 2,8, 9; Набережна, 2), а також сел. Коротич по вулиці Липовій.

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