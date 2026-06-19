Державна система грошової допомоги для ВПО в Харківській області зазнала важливих змін.

У липні 2026 року в Харківській області продовжать діяти оновлені правила надання державної грошової допомоги для ВПО, повідомляє Politeka.net.

Частина переселенців і надалі отримуватиме гроші автоматично, однак для окремих категорій громадян передбачено необхідність повторного звернення та подання документів до завершення червня. Відповідні умови визначені чинним порядком призначення допомоги ВПО, роз’яснення щодо якого оприлюднено на порталі «Дія».

Державна система підтримки внутрішньо переміщених осіб була розширена. Зокрема, змінилися критерії призначення виплати та коло осіб, які можуть претендувати на гроші.

Серед ключових нововведень в Харківській області:

діти віком до 6 років отримали право на підтримку незалежно від рівня доходів сім’ї;

для дітей від 6 до 18 років виплати призначаються за умови проживання в районах бойових дій або навчання у безпечних регіонах;

пенсіонери та особи з інвалідністю отримали можливість повторного оформлення виплат навіть після попередньої відмови через перевищення доходу;

граничний середньомісячний дохід для непрацездатних громадян підвищено до 10 380 грн на одну особу.

Також для найбільш вразливих категорій переселенців максимальний строк отримання допомоги збільшено з 24 до 30 місяців.

Попри дію механізму автоматичного продовження, він не поширюється на всіх отримувачів допомоги в Харківській області. Повторне подання документів є обов’язковим, якщо:

необхідно відновити виплати на дитину;

здійснюється повторне оформлення допомоги для пенсіонерів або осіб з інвалідністю;

заявником є студент денної або дуальної форми навчання, який проживає окремо від батьків;

відбулися зміни у складі сім’ї;

оновлено дані щодо місця фактичного проживання.

Фахівці рекомендують не зволікати з поданням документів, щоб уникнути затримок у нарахуванні виплат у липні. Подати заяву або оновити інформацію переселенці можуть через:

сервісні центри Пенсійного фонду України;

Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);

уповноважені органи територіальних громад.

Під час звернення необхідно надати паспорт або ID-картку, довідку ВПО, свідоцтво про народження дитини (за потреби), а також документи, що підтверджують право на отримання державної виплати.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові: які варіанти зараз доступні.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: як офіційна робота впливає на виплати.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Харківській області: хто може отримувати по 500 гривень.