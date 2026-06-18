Доплати для пенсіонерів в Полтавській області можуть сягати близько 1297 гривень за одного утриманця.

Доплати для пенсіонерів в Полтавській області передбачені для колишніх військовослужбовців, які після завершення служби не працевлаштовані та забезпечують непрацездатних членів родини, повідомляє Politeka.

Йдеться про щомісячну державну підтримку, що надається за дотримання визначених законодавством умов. Для багатьох домогосподарств така допомога залишається важливою складовою сімейного бюджету.

Програма поширюється на представників рядового, сержантського та офіцерського складу. Водночас громадяни, які проходили виключно строкову службу, скористатися механізмом не можуть.

У Пенсійному фонді зазначають, що надбавку нараховують додатково до пенсійного забезпечення за вислугу років або виплат, пов’язаних з інвалідністю. Основною вимогою залишається підтвердження факту утримання непрацездатного родича.

До відповідної категорії належать батьки похилого віку, чоловік, дружина або людина з інвалідністю. В окремих випадках враховуються також інші близькі особи згідно з чинними нормами.

Розрахунок здійснюється з урахуванням прожиткового мінімуму для громадян, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2595 гривень.

Саме Доплати для пенсіонерів в Полтавській області можуть сягати близько 1297 гривень за одного утриманця. Якщо таких осіб декілька, загальний розмір фінансової підтримки збільшується.

Фахівці наголошують, що автоматичне призначення не передбачене. Для оформлення необхідно подати заяву разом із пакетом підтвердних документів.

Звернення приймають сервісні центри, а також електронні платформи. Онлайн-подання дає можливість контролювати етапи опрацювання без особистого візиту до установи.

Експерти зазначають, що така форма допомоги сприяє додатковій фінансовій стабільності сімей, де основним джерелом доходу залишається пенсійне забезпечення колишнього військовослужбовця.

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