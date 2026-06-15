У 2026 році разову грошову допомогу у Харківській області до Дня Незалежності України зможуть отримати не лише пенсіонери, а ширше коло громадян, повідомляє Politeka.net.

Одноразову фінансову підтримку отримають пенсіонери, яким виплачується довічне грошове утримання, а також громадяни, які користуються житловими субсидіями чи пільгами на оплату житлово-комунальних послуг і не проходять військову службу. Для цих категорій українців кошти перерахують автоматично разом із пенсією, субсидією або пільгою без необхідності додаткового звернення.

Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів від 13 травня 2026 року № 602. Окремий механізм передбачений для ветеранів війни, які продовжують проходити військову службу. Незалежно від того, чи є вони пенсіонерами або одержувачами субсидій і пільг, грошову допомогу їм перераховуватимуть через військові частини, установи та організації, де вони проходять службу.

Водночас громадянам, які мають право на виплату, але не є пенсіонерами, не отримують житлових субсидій чи пільг і не перебувають на військовій службі, необхідно буде самостійно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України для оформлення допомоги.

У Пенсійному фонді також звернули увагу на важливий нюанс. Якщо право на отримання виплати виникне до 24 серпня 2026 року, але громадянин не отримає кошти до 1 жовтня, він зможе подати відповідну заяву до ПФУ. У такому разі допомогу мають виплатити до 1 листопада.

Розмір одноразової грошової допомоги у Харківській області залежатиме від категорії одержувачів.

по 3 100 грн отримають українці з особливими заслугами перед Батьківщиною;

по 1000 грн — учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, діти ув'язнених у таборах;

по 650 грн — рідні загиблих захисників, вдівці та вдови померлих/загиблих учасників бойових дій;

по 450 грн — учасники війни, колишні в'язні концтаборів, примусово вивезені на роботи, діти партизанів.

Окремі розміри встановлені для осіб з інвалідністю внаслідок війни та деяких інших категорій громадян. Так, особи з інвалідністю I групи отримають 3 100 гривень, II групи — 2 900 гривень, а III групи — 2 700 гривень.

Подати документи для оформлення виплат, якщо автоматичне нарахування не передбачене, можна у сервісних центрах Пенсійного фонду України або Центрах надання адміністративних послуг.

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