Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області фіксується як формат тимчасового розміщення у приватному секторі громад, де власники пропонують переселенцям проживання на умовах спільного побуту та догляду за майном, передає Politeka.

На території регіону формується сегмент оголошень, який охоплює окремі кімнати, частини будинків і повністю облаштовані помешкання. У більшості випадків фінансова плата не передбачається, натомість сторони домовляються про участь у щоденних господарських процесах, підтримання чистоти та догляд за присадибними ділянками.

У селі Вищий Булатець Лубенського району пропонують ізольовану кімнату в приватній оселі. Житло розраховане на жінку або матір із дитиною. Приміщення має кухонну зону, санвузол і базові побутові умови. Поблизу розташовані навчальний заклад, магазини та транспортне сполучення з районним центром.

Ще один варіант зафіксовано в населеному пункті Мачухи поблизу обласного центру. Переселенцям пропонують заселення до приватного будинку з підключеними комунікаціями та побутовою технікою. Умовою залишається підтримка літньої власниці, яка проживає в тому ж помешканні. Є газове опалення, доступ до інтернету, а також розвинена інфраструктура поруч.

Окрему пропозицію розміщено в Миргороді. Там доступна кімната для спокійної жінки або переселенця без необхідності сплати орендної вартості. Умови передбачають підтримання порядку та базову допомогу по дому. Оселя обладнана кухнею, водопостачанням і санвузлом, можливе проживання з дитиною.

Подібні варіанти демонструють, як Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області поступово стає частиною локальних домовленостей між власниками нерухомості та людьми, які шукають тимчасовий прихисток.

У більшості випадків така модель базується на взаємній домовленості: мешканці отримують дах над головою, а господарі — допомогу в побутових справах і догляді за житлом.

Подальше поширення подібних пропозицій залежить від активності власників і потреб переселенців, які розглядають альтернативні формати проживання поза стандартним орендним ринком.

Джерело: Допомагай

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