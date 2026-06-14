Доплати для пенсіонерів в Полтавській області можуть сягати близько 1297 гривень за одного утриманця.

Доплати для пенсіонерів в Полтавській області передбачені для колишніх військових, які після завершення служби не працевлаштовані та утримують непрацездатних членів родини, повідомляє Politeka.

Йдеться про щомісячну державну підтримку, яку призначають за наявності встановлених законодавством підстав. Для багатьох громадян такі кошти стають важливою частиною сімейного бюджету.

Програма поширюється на представників рядового, сержантського й офіцерського складу. Водночас особи, які проходили лише строкову службу, скористатися механізмом не можуть.

У Пенсійному фонді пояснюють, що надбавку додають до забезпечення за вислугу або виплат, пов’язаних з інвалідністю. Ключовою умовою залишається наявність близьких, які перебувають на повному матеріальному забезпеченні заявника.

До переліку належать батько, мати похилого віку, чоловік, дружина чи громадяни з особливими потребами. В окремих випадках враховують інших родичів відповідно до чинних норм.

Розрахунок здійснюють на основі прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2595 гривень.

Таким чином, доплати для пенсіонерів в Полтавській області можуть сягати близько 1297 гривень за одного утриманця. Якщо таких людей декілька, загальний обсяг допомоги збільшується пропорційно.

Фахівці наголошують, що нарахування не відбувається автоматично. Для отримання коштів необхідно подати відповідне звернення та підтвердні документи.

Оформити заявку можна через сервісний центр профільної установи або скористатися електронними сервісами. Онлайн-подача дозволяє контролювати статус розгляду без особистих візитів.

Експерти зазначають, що такий інструмент соціального захисту допомагає родинам, де основним джерелом доходу залишається пенсійне забезпечення колишнього військовослужбовця.

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