У Харківській області частина пенсіонерів після призначення основних виплат може претендувати на додаткову грошову допомогу, повідомляє Politeka.net.

У Пенсійному фонді України наголошують, що йдеться не про масову виплату, а про адресний механізм підтримки окремих категорій громадян. Право на отримання коштів мають лише ті пенсіонери, які повністю відповідають встановленим вимогам та підпадають під дію чинних норм пенсійного законодавства.

Згідно з інформацією ПФУ, передбачена одноразова допомога у розмірі десяти місячних пенсій для громадян, які тривалий час працювали у соціально значущих сферах. Йдеться, зокрема, про працівників освіти, охорони здоров’я та системи соціального захисту населення.

У відомстві уточнюють, що для призначення такої виплати у Харківській області необхідно одночасно виконати низку обов’язкових умов. Зокрема, на момент досягнення пенсійного віку особа має перебувати у трудових відносинах із державним або комунальним закладом, обіймати посаду, яка включена до затвердженого переліку для призначення пенсії за вислугу років, а також мати необхідний страховий стаж — не менше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок.

Окремо підкреслюється, що на момент звернення заявник не повинен отримувати інші види пенсійного забезпечення. Лише за умови підтвердження всіх зазначених вимог одноразова грошова допомога пенсіонерам призначається відповідно до пункту 7-1 Прикінцевих положень відповідного закону.

Паралельно у Пенсійному фонді повідомляють про оновлення ключових економічних показників, які використовуються при розрахунку пенсій. Зокрема, середній розмір заробітної плати в Україні зріс до 23 218 гривень. Саме цей показник є базовою величиною для обчислення майбутніх пенсійних виплат і безпосередньо впливає на їхній розмір. Для порівняння, раніше цей показник становив 21 876 гривень, що означає зростання на 1 342 гривні.

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