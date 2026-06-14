Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові розглядаються як одна з базових форм підтримки.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові періодично розподіляє благодійний фонд «Кінза Харків», який забезпечує допомогу вразливим категоріям населення, повідомляє видання Politeka.

Організація працює у форматі регулярних гуманітарних акцій. Окрім продовольчих наборів, мешканцям також передають засоби гігієни та побутову хімію, що дозволяє частково покривати щоденні потреби родин.

Волонтери зазначають, що інформацію про всі ініціативи публікують відкрито на своїх офіційних сторінках. Це дає змогу містянам заздалегідь дізнаватися про нові роздачі та умови участі.

Під час попередніх заходів частина отримувачів отримувала набори з найнеобхіднішими товарами. До них входили базові продукти харчування, а також предмети першої необхідності для побуту.

Окремо підтримка спрямовується людям з інвалідністю та громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах. Волонтери враховують індивідуальні потреби отримувачів під час формування допомоги.

У певних випадках пакунки отримують родичі або офіційні представники тих, хто через стан здоров’я не може самостійно звернутися за допомогою.

Саме Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові розглядаються як одна з базових форм підтримки для сімей, які потребують додаткового забезпечення в умовах обмежених ресурсів.

Організатори підкреслюють, що видача відбувається періодично, залежно від наявності гуманітарних запасів. Тому мешканцям радять уважно стежити за оновленнями на офіційних каналах фонду, щоб не пропустити наступні роздачі.

Джерело: БФ "Кінза Харків"

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