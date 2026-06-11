Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області розглядають як тимчасове рішення.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області пропонують у приватному секторі громад, де власники будинків надають тимчасове поселення переселенцям на умовах спільного побуту, передає Politeka.

У регіоні формується сегмент приватних оголошень, що охоплює кімнати та варіанти проживання разом із господарями. У більшості випадків оплата відсутня, натомість обговорюється участь у домашніх справах і догляді за житлом та подвір’ям.

У селі Вищий Булатець Лубенського району доступна ізольована кімната в приватній оселі. Пропозиція розрахована на жінку або матір із дитиною. Фінансових зобов’язань не передбачено, але очікується допомога у щоденному веденні господарства. Є кухня, санвузол, базові умови проживання, поруч школа, крамниці та транспорт до Лубен.

Ще один варіант розміщення — село Мачухи поблизу Полтави. Переселенцям пропонують заселення до приватного будинку з комунікаціями та побутовою технікою. Умовою залишається підтримка літньої власниці, яка проживає в оселі. Присутні газове опалення, інтернет, а також зручна інфраструктура поруч — аптеки, магазини, зупинки.

У Миргороді доступна окрема кімната для спокійної жінки або переселенця. Оренда не стягується, натомість очікується підтримання чистоти й порядку. Помешкання обладнане кухнею, водопостачанням і санвузлом, допускається проживання з дитиною.

У такому форматі безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області розглядають як тимчасове рішення, що поєднує проживання та взаємну побутову підтримку між власниками і переселенцями.

Джерело: Допомагай

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