Доплати для пенсіонерів в Полтавській області можуть складати близько 1297 гривень за кожного утриманця.

Доплати для пенсіонерів в Полтавській області доступні колишнім військовослужбовцям, які не працюють після завершення служби та забезпечують непрацездатних родичів, повідомляє Politeka.

Йдеться про щомісячну державну надбавку, що нараховується за наявності визначених законом підстав. Фінансова підтримка призначена громадянам, для яких пенсійне забезпечення залишається основою сімейного бюджету.

Програма охоплює представників рядового, сержантського та офіцерського складу. Водночас колишні строковики під дію відповідної норми не підпадають.

У Пенсійному фонді зазначають, що додаткове нарахування може встановлюватися до виплат за вислугу років або у зв’язку з інвалідністю. Однією з головних умов залишається утримання близьких, які втратили працездатність.

До цієї категорії належать батьки похилого віку, громадяни з інвалідністю, чоловік чи дружина, а також інші члени родини, якщо це передбачено чинними правилами.

Розмір підтримки визначають із урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році він становить 2595 гривень.

Таким чином, Доплати для пенсіонерів в Полтавській області можуть складати близько 1297 гривень за кожного утриманця. За наявності кількох таких осіб загальна сума збільшується відповідно.

Фахівці наголошують, що призначення не здійснюється без звернення заявника. Для оформлення необхідно подати заяву та документи, які підтверджують право на отримання коштів.

Подати звернення можна через сервісний центр Пенсійного фонду або скористатися електронними послугами установи. Онлайн-формат дає змогу відстежувати перебіг розгляду без додаткових візитів.

Експерти зазначають, що така форма соціальної підтримки допомагає родинам, де основним джерелом забезпечення залишається пенсія колишнього захисника. Актуальність механізму зберігається через зростання витрат на повсякденні потреби та утримання близьких.

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