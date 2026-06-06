Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві стало помітним фактором у щомісячних витратах мешканців.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві зафіксовано після оновлення розрахунків вартості вивезення побутових відходів, що вплинуло на фінансове навантаження для жителів громади, передає Politeka.

Рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради після перегляду економічних показників, які формують чинні тарифи. Оновлені розрахунки оприлюднило підприємство КАТП-1628, що відповідає за відповідний напрям роботи.

Основними причинами коригування називають зростання витрат на пальне, обслуговування спецтехніки, закупівлю запчастин і загальне подорожчання логістичних процесів. Усе це безпосередньо вплинуло на собівартість послуги з поводження з твердими побутовими відходами.

Для населення встановлено плату на рівні 83,4 грн, тоді як раніше вона становила 47,18 грн. Таке підвищення суттєво змінює щомісячні витрати домогосподарств.

Для бюджетних установ показник зріс приблизно на 68%. У випадку підприємств та юридичних осіб кінцева сума визначається індивідуально, залежно від обсягів і умов договорів, із середнім коригуванням близько 42%.

Додатково переглянуто вартість послуг із захоронення — 22,48 грн, а також тариф на великогабаритні відходи, який тепер становить 218,5 грн.

На цьому тлі Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві стало помітним фактором у щомісячних витратах мешканців, особливо для багатоквартирного сектору.

У міській владі уточнюють, що частина нарахувань може відображатися у платіжках із затримкою через особливості структури комунальних рахунків.

Аналітики зазначають, що подальша динаміка вартості залежатиме від цін на енергоносії, пально-мастильні матеріали та стану інфраструктури, яка забезпечує роботу галузі.

Джерело: У Полтаві

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