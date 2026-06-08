Грошова допомога для пенсіонерів в Полтавській області виплачується громадянам, які проживають на тимчасово окупованих територіях або під час тимчасової окупації виїхали на підконтрольну Україні територію, повідомляє Politeka.

Зазначені норми прописані у чинному законодавстві про пенсійне страхування. Сама людина зобов’язана повідомити про такий факт у відповідній заяві про призначення або поновлення виплат.

Відповідну інформацію офіційно оприлюднила пресслужба ПФУ.

Це передбачено пунктом 144 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Якщо таке повідомлення громадянин уже подав раніше, то повторно інформувати державні органи про неотримання виплат від рф немає жодної потреби.

Сповіщати орган Пенсійного фонду України необхідно лише у разі зміни життєвих обставин, які безпосередньо впливають на нарахування грошової допомоги для пенсіонерів у Полтавській області.

У Пенсійному фонді наголошують, що грошова допомога для пенсіонерів в Полтавській області захищена від безпідставних скасувань, а надіслати необхідне повідомлення можна у кілька зручних способів.

Для цього не обов’язково особисто відвідувати установу під час оформлення чи поновлення документів.

Громадянам доступний офіційний вебпортал електронних послуг ПФУ, де можна завантажити дані онлайн.

Також для підтвердження статусу розроблена спеціальна відеоідентифікація. Якщо ж людина наразі перебуває за кордоном, вона може скористатися звичайним поштовим зверненням.

Водночас призупинення фінансування загрожує насамперед тим особам, які проігнорували вимоги щодо підтвердження свого статусу.

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