Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві доступні для внутрішньо переміщених осіб за певних умов, повідомляє Politeka.

Подібна гуманітарна підтримка у 2026 році продовжує діяти завдяки роботі благодійних фондів, міжнародних організацій та окремих територіальних громад.

Організація «Карітас Полтава» видає набори з безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів, які проживають на території громади до 90 днів.

Це дозволяє забезпечити базові потреби людей у харчуванні на початковому етапі адаптації.

Міжнародні донори також заклали значне фінансування на гуманітарні програми для України у 2026 році. Організація Об’єднаних Націй виділила на ці потреби 2,3 млрд доларів.

Частина цих коштів спрямовується на безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві.

Товариство Червоного Хреста надає допомогу через мережу регіональних відділень, видаючи людям продовольчі набори або спеціальні сертифікати на покупки.

При цьому, з 1 січня 2026 року в країні запроваджено базову соціальну допомогу, яка для деяких категорій громадян може частково або повністю замінити натуральні продовольчі набори прямими грошовими виплатами.

Продуктову підтримку можна знайти за допомогою офіційних державних платформ та волонтерських сторінок в соцмережах.

Для пошуку актуальних можливостей отримувачам радять використовувати загальнонаціональну платформу єДопомога або мобільний застосунок «Де Допомога».

Багато корисних оголошень про видачу публікують на офіційних Telegram-каналах благодійних фондів та місцевих громад.

Джерело: pokrovsk24.news

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