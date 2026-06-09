Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові періодично видає потребуючим громадянам Благодійний Фонд «Кінза Харків», повідомляє Politeka.

Окрім безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Харкові представники цієї організації надають місцевим мешканцям та вимушеним переселенцям й іншу різноманітну гуманітарну допомогу.

Волонтери завжди відкрито та прозоро розповідають про свою діяльність на офіційних ресурсах.

Під час однієї з минулих акцій потребуючим містянам видавали спеціальні набори якісної побутової хімії та різноманітні засоби особистої гігієни.

Також люди змогли отримати набори з безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Харкові, до складу яких увійшли найнеобхідніші товари.

Цю гуманітарну допомогу волонтери спрямували для людей з інвалідністю та представників інших вразливих категорій населення.

Окрему пильну увагу благодійники приділили харків'янам, які через складний стан здоров’я взагалі не мають фізичної змоги самостійно виходити з дому.

У таких особливих випадках пакунки замість них отримували їхні близькі родичі або офіційні законні представники.

Волонтери зазначають, що у складні часи системна допомога стає справжнім фундаментом стабільності для багатьох українських родин.

Продовольча підтримка розподіляється відповідно до наявних ресурсів організації. Оскільки видачі відбуваються періодично, організатори закликають громадян бути уважними.

Для того щоб не пропустити наступну видачу та вчасно дізнатися про початок реєстрації, людям потрібно слідкувати за офіційною сторінкою благодійної організації в Інстаграм.