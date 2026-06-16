Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області з’являється у приватному секторі різних громад, де місцеві власники пропонують співжиття на взаємних домовленостях для людей, які втратили домівки через війну, повідомляє Politeka.

У селі Вищий Булатець Лубенського району доступна ізольована кімната в приватній садибі. Пропозиція орієнтована на жінку або матір із дитиною. Орендної плати немає, однак передбачена участь у побутових процесах і допомога по господарству. Оселя обладнана кухонним приладдям, санвузлом, базовими умовами проживання. Поблизу працюють навчальний заклад, крамниці та транспортне сполучення з Лубнами.

Ще один варіант зафіксовано в селі Мачухи неподалік Полтави. Переселенцям пропонують заселення до будинку з повним набором побутового оснащення. Умовою є підтримка літньої жінки, яка проживає в оселі. Приміщення має газове опалення, інтернет-з’єднання, технічне обладнання, а також доступ до аптечних пунктів, торгових точок і громадського транспорту.

У Миргороді відкрито окрему кімнату для спокійної жінки або особи зі статусом переселенця. Оплата відсутня, натомість очікується підтримання чистоти у помешканні. Наявні базові комунікації: водопостачання, кухня, санвузол, також допускається проживання з дитиною.

Такі варіанти демонструють різні підходи до розміщення — від міських квартирних рішень до сільських будинків із різними умовами співжиття та побутовими обов’язками.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області залишається одним із тимчасових механізмів підтримки людей, які вимушено змінили місце проживання через воєнні обставини.

Джерело: Допомагай

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