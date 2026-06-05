Подорожчання проїзду в Харківській області зачепило пасажирські автобусні перевезення в Ізюмі, де з 1 червня почали діяти оновлені розцінки на низці маршрутів, повідомляє Politeka.

Про зміни мешканців заздалегідь поінформували місцеві автоперевізники. Представники галузі пояснили перегляд вартості сукупністю економічних чинників, які впливають на роботу транспорту.

Серед основних причин називають суттєве зростання цін на паливно-мастильні матеріали. Додатковий тиск на діяльність підприємств створило подорожчання запасних частин та комплектуючих, необхідних для підтримання технічного стану автобусів.

Відчутно збільшилися також витрати на сервісне обслуговування рухомого складу. Окремо перевізники звертають увагу на підвищення мінімальної заробітної плати та інші обов’язкові платежі, передбачені законодавством.

У цьому контексті Подорожчання проїзду в Харківській області пов’язують із необхідністю забезпечити стабільну роботу маршрутної мережі в умовах зростання витрат.

Відтепер поїздка в межах Ізюма коштує 20 гривень. Для напрямку Ізюм — Капитолівка встановлено ціну 30 гривень за пасажирське місце.

На рейсі Ізюм — Кам’янка квиток обійдеться у 35 гривень. Вартість перевезення за маршрутами Ізюм — Іванівка та Ізюм — Співаківка становить 60 гривень.

Перевізники зазначають, що нові тарифи покликані підтримати безперервне функціонування автобусного сполучення та зберегти якість транспортних послуг для жителів громади.

Джерело: видання "Обрії Ізюмщини".

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