Подорожчання проїзду в Харківській області торкнулося пасажирських перевезень в автобусах міста Ізюм, повідомляє Politeka.

Місцеві автоперевізники вже офіційно поінформували населення про подорожчання проїзду в Харківській області.

Представники транспортних підприємств детально розписали всі головні причини, які змусили їх піти на такий непопулярний крок в умовах нинішнього стану економіки.

Транспортники наголосили, що головною фінансовою підставою для зміни чинного тарифу стало суттєве підвищення вартості паливно мастильних матеріалів на заправках.

Також на загальну ситуацію сильно вплинуло постійне підняття цін на необхідні запчастини та різні автомобільні комплектуючі на ринку.

Окрім цього, значно збільшилися щомісячні витрати підприємств на регулярне технічне обслуговування автобусів і поточний ремонт транспортних засобів, які щодня виходять на лінії.

Додатковим вагомим фактором компанії назвали зростання рівня мінімальної заробітної плати в державі та збільшення інших обов’язкових витрат, які чітко передбачені чинним законодавством України.

Подорожчання проїзду в Ізюмі Харківської області відбулося з 1 червня. Відтепер за одну поїздку безпосередньо по самому місту Ізюм пасажирам доводиться платити 20 грн.

Зокрема, за автобусний маршрут між містом Ізюм та селом Капитолівка людям потрібно викласти 30 грн за одне пасажирське місце.

На поїздку за напрямком Ізюм-Кам’янка встановили тариф у розмірі 35 грн. За квиток у транспорті на приміському маршруті Ізюм-Іванівка тепер потрібно платити 60 грн.

Аналогічну суму за один квиток у розмірі 60 грн відтепер вимагатимуть і за поїздку на рейсі Ізюм-Співаківка.

Джерело: видання "Обрії Ізюмщини".

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