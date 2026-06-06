Безкоштовні продукти для пенсіонерів та інших вразливих категорій видає благодійна організація «Карітас Полтава» для людей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб та проживають у громаді до 90 днів, повідомляє Politeka.

Паралельно в Україні триває масштабна міжнародна підтримка цивільного населення. Організація Об’єднаних Націй заклала на гуманітарні програми для нашої країни 2,3 млрд доларів у 2026 році.

Частина цих фінансових коштів спрямовується безпосередньо на забезпечення людей безкоштовними продуктами для ВПО та пенсоінерів у Полтаві та речами першої потреби.

Також Товариство Червоного Хреста України продовжує надавати допомогу через свої регіональні відділення. Потребуючим громадянам видають продовольчі набори або спеціальні сертифікати на покупки.

Для того щоб отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві, громадянам радять користуватися офіційними державними та волонтерськими ресурсами.

Зокрема, актуальна інформація про гуманітарні місії розміщується на платформі єДопомога та у мобільному застосунку «Де Допомога».

Переселенці та літні люди можуть особисто звертатися до місцевих ТЦСП або відстежувати анонси у Telegram-каналах благодійних фондів.

Плануючи отримання допомоги, громадянам слід зважати на суттєві зміни у законодавстві. З 1 січня 2026 року в Україні діє базова соціальна допомога.

Для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб вона може частково або повністю замінити продовольчі набори грошовими виплатами.

Кінцевий формат підтримки залежить від конкретного регіону та затвердженої програми допомоги.

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