Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві може вплинути на щомісячні витрати домогосподарств і місцевого бізнесу.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві офіційно набуло чинності після рішення виконкому про оновлення вартості вивезення побутових відходів для населення та підприємств, повідомляє Politeka.

Нові розцінки запроваджує КАТП-1628. У міській адміністрації пояснюють перегляд збільшенням витрат на пальне, ремонт техніки, логістику та обслуговування спецавтомобілів.

Для жителів міста збір і транспортування твердих побутових відходів тепер коштуватиме 83,4 гривні замість 47,18 грн. Для бюджетних установ корекція сягнула приблизно 68%, а для інших юридичних осіб — близько 42%.

Також оновили вартість вивезення великогабаритного сміття. Тепер послуга становить 218,5 гривні замість попередніх 106,86 грн. Захоронення відходів подорожчало до 22,48 грн проти 11,86 грн раніше.

У міськраді зазначають, що частина мешканців багатоповерхівок не відчує змін одразу, оскільки нарахування часто входять до складу квартплати через житлові організації. Перерахунки проводитимуть поступово.

Оновлення стосується лише Полтави. Для інших населених пунктів громади планують окремі конкурси з визначення виконавців послуг у сфері поводження з відходами.

Експерти вважають, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві може вплинути на щомісячні витрати домогосподарств і місцевого бізнесу, адже нові ставки охоплюють одразу кілька напрямків комунального сектору.

Також варто зауважити, що фахівці також прогнозують, що подальші зміни розцінок залежатимуть від ситуації на ринку пального та витрат підприємств у сфері ЖКГ.

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