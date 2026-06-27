Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві надаються благодійним фондом Карітас для підтримки людей, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну, повідомляє Politeka.

Подібна підтримка має регулярний, проте обмежений характер, оскільки залежить від наявності ресурсів та гуманітарних вантажів у фонді.

Кожна видача супроводжується чіткими критеріями, які допомагають забезпечити допомогою саме тих, хто найбільше цього потребує.

Щоб вчасно дізнатися про нові умови та дати реєстрації, благодійники радять постійно стежити за оновленнями на офіційному телеграм-каналі організації.

Діяльність волонтерів охоплює широке коло осіб, проте кожна окрема акція має свої часові рамки. Наприклад, нещодавно проводилася видача безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Полтаві.

Набори видавали для людей, які переїхали до облцентру чи регіону.

Головною умовою було те, що заявники раніше не отримували безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві саме в цій установі протягом зазначеного періоду.

Особлива увага під час розподілу допомоги приділяється категоріям вразливості, до яких належать люди похилого віку від 60 років та особи з інвалідністю першої, другої чи третьої групи.

Для підтвердження статусу під час візиту обов’язково потрібно мати при собі оригінали паспорта, ідентифікаційного коду та довідку переселенця, видану не раніше ніж 90 днів тому.

Також необхідно надати документи, що засвідчують належність до однієї з перелічених пільгових груп.

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