Подорожчання проїзду в Харківській області супроводжується змінами у графіках руху.

Подорожчання проїзду в Харківській області сталося у Лозівській громаді, оскільки місцеві перевізники заявили про необхідність перегляду тарифної політики через зростання витрат, повідомляє Politeka.

Про це повідомив перший заступник міського голови Лозової Олександр Жидков.

За його словами, транспортні компанії надали економічні розрахунки, які підтверджують потребу в коригуванні вартості перевезень.

Серед основних чинників — подорожчання пального, мастильних матеріалів, запчастин, а також збільшення витрат на оплату праці водіїв і персоналу. Окремо зазначається, що чинні тарифи не переглядалися з 2024 року, що вплинуло на фінансову стабільність галузі.

Поїздка в межах міста коштуватиме 20 гривень, а до селища Лиманівка — 25 гривень. При цьому місцева влада планує зберегти пільгові умови для окремих категорій пасажирів.

Для пенсіонерів за віком та осіб з інвалідністю третьої групи тариф пропонують на рівні 15 гривень, для дітей від 7 до 14 років — 10 гривень. Також у громаді продовжать роботу 14 безкоштовних рейсів для соціально вразливих груп населення.

Окремо підкреслюється, що подорожчання проїзду в Харківській області супроводжується змінами у графіках руху: планують запустити додатковий вечірній рейс о 21:10 для пасажирів електропоїзда з Харкова. Перші два тижні маршрут працюватиме у тестовому режимі.

Жителям громади рекомендують заздалегідь врахувати можливі зміни у вартості проїзду під час планування щоденних поїздок.

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