Грошова допомога для ВПО в Харківській області передбачає нову програму підтримки, в межах якої переселенці можуть отримати фінансування на освіту.

Грошова допомога для ВПО в Харківській області надається в межах ініціативи Данської ради у справах біженців, яка відкрила реєстрацію для участі у програмі підтримки, повідомляє Politeka.

Йдеться про можливість отримати до 1000 доларів на проходження навчання або перекваліфікацію, що має допомогти людям знайти роботу або підвищити рівень доходу.

Дана грошова допомога для ВПО у Харківській області спрямована на тих, хто не має змоги самостійно оплатити навчальні курси, але готовий здобути нові навички та застосувати їх на практиці.

Програма діє для мешканців окремих громад Харківської області, серед яких Вільхівська, Роганська, Безлюдівська, Мала Данилівська, Височанська, Дергачівська, Солоницівська, Пісочанська, Циркунівська та Золочівська.

Саме тут переселенці можуть скористатися можливістю отримати фінансування на освіту, якщо відповідають встановленим умовам.

Водночас, грошова допомога доступна не лише для ВПО, а й для інших вразливих категорій населення, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Подати заявку можуть люди, які є безробітними або мають лише часткову зайнятість і не мають достатніх фінансових ресурсів для оплати навчання.

Важливо також мати чітке розуміння, як обраний курс допоможе у працевлаштуванні або підвищенні доходу.

Перевага надається переселенцям, одиноким батькам, людям з інвалідністю або хронічними захворюваннями, а також родинам із низьким рівнем доходу.

Усі кандидати повинні заздалегідь визначитися з напрямом навчання та обрати надавача освітніх послуг.

Реєстрація триває до 30 квітня, після чого заявки проходитимуть відбір. У разі позитивного рішення представники Данської ради у справах біженців зв’яжуться з кандидатами протягом 1-3 місяців від моменту подачі анкети.

