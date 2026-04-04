Подорожчання продуктів у Харкові стає все більш помітним для мешканців міста, оскільки цифри на цінниках у популярних супермаркетах продовжують підніматися, повідомляє Politeka.

Подорожчання продуктів у Харкові зафіксовано на основі офіційної статистики порталу Мінфін, що відображає актуальний стан ринку.

Одним із найбільш яскравих прикладів зміни вартості стала рафінована олія Щедрий Дар об'ємом 850 мл. Зараз її середня ціна по місту складає 93,40 грн, тоді як у березні 2026 року цей показник тримався на рівні 85,02 грн.

У мережі Auchan за пляшку просять 93,80 грн, а у Novus товар можна знайти за 92,99 грн. Аналогічна ситуація спостерігається і у відділах соусів та спецій.

Томатна паста марки Чумак вагою 350 грамів наразі коштує в середньому 93,90 грн, хоча ще в березні її реалізовували за 87,75 грн. Зокрема, у Megamarket ціна зафіксована саме на позначці 93,90 грн.

Подорожчання продуктів у Харкові торкнулося і відділу з хлібобулочними виробами, де цінники також зросли на кілька гривень.

Нарізаний батон Рум'янець вагою 450 грамів зараз у середньому обійдеться покупцям у 34,15 грн, хоча минулого місяця середня вартість була 33,10 грн.

У магазинах Metro цей товар можна придбати за 32,30 грн, а в Novus ціна сягає 35,99 грн. Схожа динаміка простежується і з батоном Київський Нарізний вагою 500 грамів.

Його середня ціна підскочила до 39,03 грн проти березневих 36,80 грн. У Auchan за такий батон доведеться віддати 37,60 грн, тоді як у Novus вартість зафіксована на рівні 40,46 грн.

