Для отримання безкоштовних продуктів у Полтаві необхідно виконати кілька важливих кроків.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві надаються благодійною організаціє «Карітас» у вигляді гарячих обідів, повідомляє Politeka.net.

Про цей проєкт розповіли на сайті організації «Карітас».

У рамках проєкту «Emergency appeal» благодійний фонд «Карітас Полтава» надає можливість ВПО отримати абонементи на гарячі безкоштовні обіди в Полтаві.

У фонді повідомляють, що проєкт передбачає щоденне надання повноцінного гарячого харчування людям, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують додаткової підтримки. Соціальна їдальня користується сталим попитом серед мешканців, адже для багатьох відвідувачів гарячий обід є важливим елементом щоденної допомоги.

Учасникам програми, які відповідають визначеним критеріям, видається абонемент терміном на 30 днів. Отримати гарячі обіди можна щодня з 13:00 до 14:00 за адресою: м. Полтава, вулиця Семена Антонця (Балакіна), 24.

Для отримання допомоги передбачено обов’язкову реєстрацію безпосередньо на місці надання допомоги. Під час процедури реєстрації необхідно мати при собі документи, що підтверджують особу та соціальний статус, зокрема паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, довідку внутрішньо переміщеної особи, а також документи, що засвідчують належність до вразливої категорії населення, зокрема довідку про інвалідність.

Метою цієї ініціативи є забезпечення безкоштовними продуктами харчування внутрішньо переміщених осіб та пенсіонерів у Полтаві — громадян України, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують додаткової підтримки.

У фонді наголошують, що допомога надається з дотриманням принципів людяності, поваги та збереження гідності кожної людини.

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