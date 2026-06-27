Важливо зберігати зв’язок, мати доступ до інформаційної підтримки та безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області можна отримати українцям, що відповідають певним критерям відбору, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Дружківської міської військової адміністрації у Фейсбук.

Дружківська міська військова адміністрація звертається до жителів громади, які вимушено виїхали з території Дружківки та наразі проживають у місті Кропивницький або в інших населених пунктах Кіровоградської області. Йдеться про внутрішньо переміщених осіб, для яких важливо зберігати зв’язок із рідною громадою та мати доступ до інформаційної підтримки та безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області.

З цією метою переселенців просять заповнити спеціальну онлайн-форму. Зібрані дані дадуть змогу уточнити фактичну кількість внутрішньо переміщених осіб із Дружківської громади, які перебувають на території Кіровоградської області. Отримана інформація стане підставою для формування списків отримувачів гуманітарної допомоги, яку планує надавати Дружківська територіальна громада.

У міській військовій адміністрації наголошують, що участь у реєстрації є важливою для кращого розуміння потреб переселенців, планування обсягів допомоги та організації її своєчасної видачі. Попередньо повідомляється, що гуманітарну підтримку планують надавати у місті Кропивницький, про що буде поінформовано додатково.

Для подання заявки необхідно заповнити онлайн-форму за посиланням. Під час реєстрації потрібно вказати актуальні персональні дані, що дозволить включити заявника до переліку внутрішньо переміщених осіб із Дружківської громади, які проживають у Кропивницькому та в межах Кіровоградської області.

Уся зібрана інформація використовуватиметься виключно з метою налагодження комунікації з переселенцями та формування списків для отримання гуманітарної допомоги. Про дату, місце та порядок видачі допомоги обіцяють повідомити окремо після опрацювання анкет.

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