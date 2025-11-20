В городе растет спрос на опытных специалистов, поэтому работа в Харькове найдется даже для пенсионеров, которые хотят оставаться активными.

Работа для пенсионеров в Харькове представлена ​​несколькими актуальными вакансиями, предлагающими стабильные условия, официальное трудоустройство и нормальный график, сообщает Politeka.

Все предложения работы для пенсионеров в Харькове размещены на платформе work.ua.

Прежде всего стоит обратить внимание на должность врача-педиатра, неонатолога в государственном некоммерческом предприятии "Украинский медицинский центр акушерства гинекологии и репродуктологии Минздрава Украины".

Учреждение приглашает специалиста, готового работать с новорожденными и обеспечивать качественный уход. Центр известен своими современными технологиями и подходами. Заработная плата составляет 30000 грн. и трудоустройство является официальным с полным социальным пакетом.

В перечне актуальных предложений работы для пенсионеров в Харькове есть и вакансия ветеринара с оплатой от 2000 грн в смену. Это от 35000 до 50000 в месяц в зависимости от навыков.

Клиника ищет специалиста, умеющего работать с мелкими животными, готового принимать ургентных пациентов и проводить реанимационные мероприятия. Важно умение выполнять диагностические процедуры, комментировать результаты анализов и коммуникировать с владельцами животных.

Еще одно предложение - пиццайоло или стажер в общепите "Япико". Сеть предлагает заработную плату от 27 000 до 32 000 и создает условия для роста даже для кандидатов без опыта.

Работодатель обещает поддержку коллег, своевременную оплату, комфортное место и возможность улучшать навыки через обучение.

