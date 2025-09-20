Работа для пенсионеров во Львове включает кухонное обслуживание, логистику и транспорт.

Работа для пенсионеров во Львове позволяет пенсионерам оставаться активными и получать доход, сообщает Politeka.

Платформа work.ua предлагает разные позиции для людей с опытом и без него, что позволяет выбирать подходящие условия труда.

Так, кафе «Языката Теща» на проспекте Свободы нуждается в работнице для мытья посуды. Заработная плата составляет 12 000 гривен, дополнительно предусмотрены бонусы и питание. График переменный – три дня через три, с 08:00 до 20:00. Среди задач – уборка кухни и зала, мытье посуды и инвентаря.

Сеть «Сільпо» предлагает вакансию погрузчика с оплатой от 25 200 до 35 800 гривен в зависимости от изменения. Преимущества – официальное трудоустройство, корпоративные бонусы, бесплатное такси после работы и скидки на товары. Обязанности включают прием грузов, разгрузку, сортировку продукции и поддержание порядка на складе. Предложение рассчитано на студентов, пенсионеров и лиц с инвалидностью.

Компания Rom LTD приглашает водителей категорий С или С1 для доставки металлочерепицы и профнастила. Необходим минимум год практического опыта. Работа предусматривает перевозку грузов автомобилями МАЗ или МАН с прицепом по Западной Украине. Заработная плата – 30000–36000 гривен с возможностью премий.

Следовательно, работа для пенсионеров во Львове включает кухонное обслуживание, логистику и транспорт, обеспечивает стабильный доход, социальные гарантии и позволяет оставаться активными после выхода на пенсию.

Эти предложения позволяют оставаться социально активными и поддерживать финансовую стабильность даже после выхода на пенсию.

