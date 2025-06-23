Работа для пенсионеров в Харькове предусматривает разные варианты и сферы, где можно реализовать себя, сообщает Politeka.
К примеру, на сайте work.ua есть вакансия помощника маляра в компании, которая работает с металлическими конструкциями. Опыт здесь желателен, но не обязателен. Здесь готовы научить людей на месте. Зарплата колеблется от 22 до 27 тысяч гривен, а выплаты стабильны и производятся дважды в месяц.
Другое направление, где работа для пенсионеров в Харькове также актуальна – это строительно-энергетические объекты. Компания, занимающаяся проектами по всей Украине, приглашает монтажников.
Здесь нужны те, кто уже имеет опыт в строительстве или промышленности, уверенно владеет инструментом и готов ездить в командировку. Оплата зависит от объема выполненных задач, но цифры начинаются с 40 000.
Также работодатель возмещает расходы на жилье, питание и проезд. Работать придется в динамических условиях, на энергетических объектах. Компания официально оформляет и предоставляет весь социальный пакет.
Есть еще один вариант, более спокойный, но не менее важный – это позиция кредитного менеджера в банке. Если у вас есть опыт общения с людьми, ответственные и не боитесь новых технологий, то эта работа для пенсионеров в Харькове вам подойдет.
Обязанности: консультировать клиентов, оформлять услуги, привлекать новых посетителей. Поддержка от команды, официальное оформление и доход, состоящий из ставки и мотивационных бонусов — все это тоже есть.
Итак, как видим, современные компании все чаще смотрят не на паспорт, а на опыт. И понимают, что тот, кто работал всю жизнь, умеет решать задачи не хуже молодежи, а иногда и эффективнее.
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