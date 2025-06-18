Работа для пенсионеров в Запорожье предполагает как стабильные, проверенные годами компании, так и новые инициативы, ориентированные на поддержку уязвимых категорий населения, сообщает Politeka.
Один из примеров работы для пенсионеров в Запорожье на сайте work.ua – вакансия менеджера по общению с клиентами в компании "Новая почта". Здесь обещают официальное трудоустройство, полный соцпакет, медицинское страхование и карьерные перспективы.
В обязанности входит общение с клиентами, организация логистических процессов, презентация услуг, проведение встреч и глубокий анализ конкурентной среды.
Кандидатам нужно иметь высшее образование и хотя бы год опыта в сфере продаж. Знание компьютерных программ, умение вести переговоры и стратегическое мышление – преимущества, которые оценят. Зарплату не называют, это будет обсуждаться на собеседовании.
Еще один пример, где работа для пенсионеров в Запорожье может быть не только о зарплате, но и о настоящей миссии, это должность специалиста по помощи для ВПЛ в Координационном гуманитарном центре. Речь идет о важном деле: помощь людям, потерявшим дом из-за войны.
Работник этого направления посещает места компактного проживания переселенцев, мониторит условия жизни, общается с администрациями и составляет отчетность. Это ежедневное живое общение, участие в решении реальных проблем и, наконец, благодарность от тех, кому помощь действительно нужна.
Работодатель обеспечивает офис, фиксированный график, достойную оплату от 25 000, открытую команду и условия, где ваша инициатива имеет значение. Если у вас есть организаторские способности, умение ладить с людьми и желание влиять на изменения – эта вакансия может быть именно для вас.
Последние новости Украины:
Нагадаємо Politeka писала, 50% пенсии от заработной платы: часть украинцев может рассчитывать на большие выплаты, кто эти счастливчики.
Також Politeka писала, Если есть минимальный стаж и зарплата: назван размер пенсии 65-летней женщины в 2025 году.
Як повідомляла Politeka, Доплаты к зарплатам будут получать не только учителя: расширен список счастливчиков.