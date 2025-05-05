Синоптики объяснили, как деятельность атмосферных фронтов повлияет на прогноз погоды для Киева и области на вторник, 6 мая 2025 года.

Прогноз погоды в Киеве и области на вторник, 6 мая 2025 года, предусматривает невысокие температуры и небольшие осадки, сообщает Politeka.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, в течение суток в столице и регионе будет облачно. Осадки тоже ожидаются, пройдут небольшие кратковременные дожди.

Ветер умеренный, северо-восточного направления, скоростью 5-10 метров в секунду, без штормовых порывов.

В Киеве в ночные часы температура воздуха будет +6+8 тепла, в дневные – до +13+15, пишет Politeka. По области, как предполагает прогноз погоды на 6 мая, ночью температура будет колебаться от +4 до +9, днем ​​от +11 до +16 градусов.

Синоптикиня Наталья Диденко у себя в Telegram-канале также поделилась прогнозом погоды для Киева на 6 мая. По ее словам, в этот день есть вероятность небольшого дождя или может просто зависнуть плотная облачность.

Вообще из-за деятельности атмосферных фронтов дожди во вторник возможны практически по всей территории Украины, преимущественно сухо только в юго-восточных регионах.

По Украине во вторник будет достаточно прохладно, в большинстве областей ожидается +10+17, только на юго-востоке до +20+25. В столице максимально термометры будут показывать в пределах +14 тепла. В течение недели будет так же свежо и с периодическими осадками.

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