Укргидрометцентр и синоптикиня Наталья Диденко поделились подробным прогнозом погоды для Киева и области на понедельник, 5 мая 2025 года.

Эксперты рассказали, каких сюрпризов ждать украинцам от прогноза погоды в Киеве и области на понедельник, 5 мая 2025 года, пишет Politeka.

Синоптикиня Наталья Диденко у себя в Telegram-канале рассказала, что с понедельника в Украине воздушная масса начнет меняться на более холодную, поэтому температура воздуха ощутимо снизится.

По словам синоптика, грозовые дожди ожидаются в западных, северных и центральных регионах, кроме Днепра, а также на Николаевщине и Одесчине. На остальных территориях без существенных осадков.

В течение суток, как предусматривает прогноз погоды на 5 мая, в Киеве и области будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, днем, возможно, с грозами, сообщает Politeka.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, в понедельник ветер наконец-то успокоится, обойдется без штормовых порывов. Ветер северо-западного направления, умеренный, скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха резко упадет. В ночные часы по Киевской области прогноз погоды на 5 мая 2025 года предусматривает +7+12 градусов, а в дневные термометры максимально покажут +11+16 тепла. В столице ночью ожидается +9+11 градусов, днем ​​до +14+16.

Наталья Диденко добавила, что в течение следующей недели в Украине жара не предполагается, воздух будет достаточно свежим, только на юго-востоке страны до среды удержится тепло.

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