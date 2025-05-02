Синоптики поделились прогнозом погоды для Киева и области на 3 мая 2025 года и предупредили метеочувствительных людей об опасности.

Прогноз погоды в Киеве и области на 3 мая 2025 года обещает, что будет очень тепло, но с сильным ветром, грозовым дождем и скачками атмосферного давления, сообщает Politeka.

В течение суток в регионе ожидается переменная облачность. Ночью будет сухо, а днем ​​пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. В Киеве, как предполагает прогноз погоды на 3 мая, ночью и первой половине дня без осадков, а вот во второй половине - кратковременный дождь.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, ветер юго-западного направления, порывистый, 7-12 метров в секунду, а местами со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду, пишет Politeka.

Температура воздуха, как предполагает прогноз погоды на 3 мая 2025 года, в Киевской области в ночные часы составит +3+8 тепла, в дневные – вплоть до +19+24. В столице ожидаются ночные +6+8 градусов и дневные +20+22 тепла.

Синоптикиня Наталья Диденко у себя в Telegram-канале также предупредила, что в субботу и воскресенье будет прыгать атмосферное давление, поэтому метеочувствительным людям следует готовиться к возможному ухудшению состояния.

По словам синоптика, выходные в столице предполагаются очень теплые, до +23+26 градусов, но с периодическими осадками и грозами, а также сильными порывами ветра.

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