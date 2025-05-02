Подорожание продуктов в Полтаве уже заметно невооруженным глазом и заставляет местных жителей менять свои потребительские привычки.

Подорожание продуктов в Полтаве затронуло отдельные позиции на полках в магазинах, сообщает Politeka.

Подорожание продуктов в Полтаве привело к тому, что кто-то сокращает количество покупок, а другие ищут более дешевые аналоги. Но фактом остается одно – питаться даже базовыми позициями становится все более затратным.

Как свидетельствуют данные Госстата, наибольшее изумление вызывают яблоки. Их стоимость за год подскочила более чем вдвое. На прилавках они уже стоят более сорока гривен за килограмм. Не отстает и свежая зелень. Петрушка и укроп подскочили почти наполовину.

Подорожание продуктов в Полтаве также отразилось и на фруктах, в том числе цитрусовых. Еще одна болезненная тема – хлеб. В настоящее время буханка пшеничной стоит от тридцати до тридцати пяти. Рост стоимости электроэнергии и логистики сразу сказывается на итоговой цене магазина.

И хотя цены еще не достигли рекордного уровня, эксперты не исключают в ближайшее время Мясо также растет. В среднем прирост составляет до девяти процентов в месяц.

На овощном рынке ситуация несколько более спокойная. Но и здесь цены не стоят на месте. Картофель вырос до тридцати трех гривен. Морковь уже стоит более сорока двух гривен за килограмм.

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