Синоптики дали свежий прогноз погоды для Киева и области на 2 мая 2025 года и предупредили жителей сразу о двух опасностях.

Эксперты Укргидрометцентра рассказали, каким будет прогноз погоды в Киеве и области на пятницу, 2 мая 2025 года, сообщает Politeka.

В течение суток в регионе ожидается небольшая облачность, без дождей. Ветер северо-западного направления, умеренный, скоростью 5-10 метров в секунду.

Первая метеорологическая опасность в регионе, о которой предупреждают эксперты Укргидрометцентра, на пятницу – это ночные заморозки на поверхности почвы до 0-5 градусов, что соответствует первому (желтому) уровню опасности.

Вторая проблема – это то, что в регионе на период с пятницы по воскресенье, 2-4 числа, объявлено предупреждение о чрезвычайном уровне пожарной опасности, пишет Politeka.

Что касается температуры воздуха, то в Киевской области прогноз погоды на 2 мая предполагает ночью +1+6 тепла, а днем ​​до +11+16.

В Киеве, согласно прогнозу погоды на 2 мая, ночью ожидается +3+5 градусов, а днем ​​примерно +14+16.

Синоптикиня Наталья Диденко добавила, что замороки в последний месяц весны бывают часто, поэтому не стоит удивляться. Кроме того, по словам синоптика, до конца текущей недели атмосферные фронты принесут периодические дожди в западных, северных и частично центральных регионах. При этом на юге и востоке Украины преимущественно будет сухо.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о списке категорий людей, которые могут получить денежную помощь в Киеве.

Также Politeka писала, кто может выйти на пенсию в 50 лет с минимальным стажем.

Кроме того, Politeka рассказывала, когда будет введена уголовная ответственность для ТЦК и ВЛК.