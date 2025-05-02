В условиях войны денежная помощь в Полтаве стала для многих семей реальным финансовым спасением, так что рассказываем, кто может воспользоваться.

Денежная помощь в Полтаве предоставляется Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а помогает в регистрации партнерская организация "Право на защиту", сообщает Politeka.

Сейчас в нескольких регионах Украины, в том числе и в нашей области, снова работают пункты сбора данных. Денежная помощь в Полтаве начисляется в соответствии с размером минимальной потребительской корзины.

Сумма составляет 3600 гривен на одного человека в месяц. Выплата производится сразу за три месяца. Таким образом, один человек может получить 10 800. Податься могут те, кто особенно нуждается в поддержке.

Это внутренне перемещенные лица, приехавшие к новому месту жительства в пределах Украины не раньше полугода назад, а также вернувшиеся из-за границы или из другого региона домой после начала войны. Важное условие состоит в том, что такое лицо не должно было получать другие подобные выплаты за последние три месяца.

Для подачи заявки понадобятся документы. Это паспорт или другой документ, подтверждающий личность, налоговый номер, свидетельства о рождении детей, номер банковского счета и справки, подтверждающие уязвимость. На регистрацию должны прибыть все члены семьи.

Если среди них есть люди с ограниченной мобильностью, регистрация возможна без их присутствия, при предоставлении медицинской справки. Денежная помощь в Полтаве предоставляется после подачи заявки в специальном пункте. Он расположен по адресу улица Владимира Козака 14. Он работает каждый вторник и каждый четверг с 9 часов утра до 15 часов.

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