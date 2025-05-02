Пенсия в Полтаве стала причиной почти пятилетней борьбы за справедливость для одного из местных жителей, поэтому рассказываем об этом случае подробнее.

Пенсия в Полтаве привела к тому, что гражданин потребовал выплатить ему более 107 тысяч гривен задолженности и компенсацию морального вреда, сообщает Politeka.

Как говорится в решении Октябрьского районного суда города, история началась еще в 2019 году, когда мужчине должны были перечислить пенсию в Полтаве в соответствии с новыми данными о его денежном довольствии. Однако Пенсионный фонд в области пересчет признал недействительным.

Дело рассматривали в суде, и еще в июне 2021 года там встали на сторону истца. Тогда же обязано было провести перерасчет пенсии в Полтаве с декабря 2019 года. С августа 2021 г. гражданин начал получать обновленный размер выплат 10 046 грн. Но вот деньги, которые должны быть выплачены за предыдущий период, а это более 107 тысяч гривен, остались только на бумаге.

В письмах Пенсионного фонда звучал один и тот же ответ, что нет бюджетных назначений, поэтому долг не возвращается. Впоследствии добавилась еще одна история. С августа 2021 по июнь 2023 года мужчина снова не получал должной доплаты. И снова обращение в суд. Второе решение также было в его пользу.

Но выплат он не дождался, исполнительная служба ничего не смогла сделать. В результате неуплаченная сумма составила 153 679 гривен. Истец заявил, что это не только нанесло ему материальный ущерб, но и заставило годами посещать суды, юристов, исполнительную службу, обивать пороги чиновников. За это время, как он говорит, пришлось полностью изменить привычный ритм жизни.

Постоянная бюрократическая волокита, ожидание, тупик. Именно поэтому он потребовал триста тысяч гривен моральной компенсации. Однако в решении фемиды отмечено, что гражданин получит только 5000 морального ущерба.

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