Недавно произошло подорожание проезда Днепропетровской области, что существенно ударило по карманам местных жителей, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, кого коснулся ценовой удар.

В частности, ценовое увеличение затронуло город Никополь. Цена билета в городских маршрутках подскочила с 10 до 15 гривен – это на 50% больше, чем раньше. Такое решение вызвало волну недовольства среди населения, ведь многие люди уже долгое время живут в сверхсложных условиях из-за регулярных вражеских обстрелов.

В то же время для отдельных категорий никопольцев сохранились льготы: дети до 18 лет и граждане, имеющие соответствующие удостоверения, могут и дальше ездить бесплатно.

В Каменском городской совет заявил о подорожании проезда Днепропетровской области и принял новые тарифы на электротранспорт, обслуживаемый КП КМР «Транспорт». Последний раз стоимость пересматривалась еще в 2021 году, а сейчас она растет из-за существенного подорожания горючего и других ресурсов. Теперь билет стоит 11 гривен — именно столько, по подсчетам, составляет себестоимость перевозок.

В Павлограде изменили правила предоставления льготных проездных. Теперь право на 10 бесплатных поездок ежемесячно в городском транспорте имеют только пенсионеры и лица с инвалидностью 3-й группы, чей месячный доход не превышает 5 840 гривен.

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