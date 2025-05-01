Отключение воды во Львове 1 мая началось из-за срочных ремонтных работ в городе и аварийной ситуации, информирует Politeka.net.
Как сообщили в предприятии, речь идет о масштабном ремонте магистральной тепловой сети, а также ликвидации аварий на трубопроводах.
В связи с проведением ремонтно-технических работ в нескольких районах Львова временно прекращена подача воды. Отключение воды во Львове 1 мая касается ряда домов по конкретным адресам:
- Выговского и дом. 25, 31а, 33а, 33, 35;
- Здание Караджича V. 13;
- Любинский дом. 102, 104;
- Охотничья д. 15, 27, 29.
За этими улицами выключили горячую воду из-за ремонтов в ЦТП Охотничья, 12а. Водоснабжение планируют возобновить в 18 часов вечера.
Также горячую воду перекрыли в домах на улицах:
- Антоненко-Давыдович Б: 1, 2, 3, 6, 7, 9
- Антоныча Б-И: 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 20а, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32
- Белоцерковская: 10
- Боднарская: 16
- Вернадского В: 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42
- Выгон: 1, 3
- Хасека I: 2а, 20а, 22а
- Героев Крут: 27
- Полуботка П: 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
- Демнянская: 4, 4а, 6а, 8, 16, 16а, 18, 24
- Днестровская: 27
- Довженко О: 1, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22
- Драгана М: 1, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 30.
- Дунайская: 6
- Энергетическая: 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 22, 24
- Зубровская: 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 25а, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 36а
- Кавалеридзе I: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9а, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21
- Венская: 8
- Карманского П: 6а, 6б, 19
- Коломыйская: дом.
- Кос-Анатольского А. 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22
- Липовая аллея, д. 11, 1
- 11 октября, 16
- Мирного Панаса. 43
- Мишуги О. 1, 3, 5
- Морозная 8, 12, 19, 19а, 21а, 21, 27, 31, 37, 39
- Навроцкого В. 23
- Орлина 8а
- Освицкая 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19
- Радость 24
- Раковского И. 10, 23
- Сыхивская 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30
- Скорины Ф. 28, 30, 32, 36, 38, 40
- Михаила Горыня 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15а, 17, 17а, 17б, 19, 21, 21а, 23, 25а, 27, 27а, 2
- Стрыйская 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 71а, 71б, 75, 77, 81, 85, 85б, 87а, 87, 87б, 87в, 89, 91 107
- Тернопольская. 2, 2а, 4, 6а, 6
- Тиверская. 3
- Трилевского К. 1, 4, 5, 7, 8, 8а, 9, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 27а, 28, 29, 31, 33
- Венгерская 2, 7, 8, 9, 21а, 21
- Франко И. 157а, 157б
- Хоткевича Г. 6, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 54, 6 66
ул. Хуторовка: дом. 30, 32, 34, 36, 40, 42
- просп. Красной Калины. 7, 7а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 61, 63, 63а, 64, 67, 67, 7 78, 80, 82, 84, 85, 85а, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 106, 107, 10 114, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135
- Чмолы И. 1
- Чукарина В. 1, 1а, 1б, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
- Ярославенко Я. 22, 22а, 41, 47
- Монастырского. 2, 3, 3а, 5, 7
По этим адресам ремонт будет длиннее. Горячую воду подадут только 3 мая в 18 часов. Отключение воды во Львове 1 мая носит временный характер.
Последние новости Украины:
Напомним Politeka писала, Львовянин притворялся работником СБУ: суд решил его судьбу.
Также Politeka писала, Счастливые числа на 2025 год для Львов: как добиться успеха, используя астрологию.
Как сообщала Politeka, во Львовской области водитель маршрутки высадил ребенка на мороз: имела удостоверение личности с инвалидностью.