Отключение воды во Львове 1 мая началось из-за срочных ремонтных работ в городе и аварийной ситуации, информирует Politeka.net.

Как сообщили в предприятии, речь идет о масштабном ремонте магистральной тепловой сети, а также ликвидации аварий на трубопроводах.

В связи с проведением ремонтно-технических работ в нескольких районах Львова временно прекращена подача воды. Отключение воды во Львове 1 мая касается ряда домов по конкретным адресам:

Выговского и дом. 25, 31а, 33а, 33, 35;

Здание Караджича V. 13;

Любинский дом. 102, 104;

Охотничья д. 15, 27, 29.

За этими улицами выключили горячую воду из-за ремонтов в ЦТП Охотничья, 12а. Водоснабжение планируют возобновить в 18 часов вечера.

Также горячую воду перекрыли в домах на улицах:

Антоненко-Давыдович Б: 1, 2, 3, 6, 7, 9

Антоныча Б-И: 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 20а, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32

Белоцерковская: 10

Боднарская: 16

Вернадского В: 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42

Выгон: 1, 3

Хасека I: 2а, 20а, 22а

Героев Крут: 27

Полуботка П: 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

Демнянская: 4, 4а, 6а, 8, 16, 16а, 18, 24

Днестровская: 27

Довженко О: 1, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22

Драгана М: 1, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 30.

Дунайская: 6

Энергетическая: 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 22, 24

Зубровская: 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 25а, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 36а

Кавалеридзе I: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9а, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21

Венская: 8

Карманского П: 6а, 6б, 19

Коломыйская: дом.

Кос-Анатольского А. 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22

Липовая аллея, д. 11, 1

11 октября, 16

Мирного Панаса. 43

Мишуги О. 1, 3, 5

Морозная 8, 12, 19, 19а, 21а, 21, 27, 31, 37, 39

Навроцкого В. 23

Орлина 8а

Освицкая 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19

Радость 24

Раковского И. 10, 23

Сыхивская 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30

Скорины Ф. 28, 30, 32, 36, 38, 40

Михаила Горыня 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15а, 17, 17а, 17б, 19, 21, 21а, 23, 25а, 27, 27а, 2

Стрыйская 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 71а, 71б, 75, 77, 81, 85, 85б, 87а, 87, 87б, 87в, 89, 91 107

Тернопольская. 2, 2а, 4, 6а, 6

Тиверская. 3

Трилевского К. 1, 4, 5, 7, 8, 8а, 9, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 27а, 28, 29, 31, 33

Венгерская 2, 7, 8, 9, 21а, 21

Франко И. 157а, 157б

Хоткевича Г. 6, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 54, 6 66

ул. Хуторовка: дом. 30, 32, 34, 36, 40, 42

ул. Хуторовка: дом. 30, 32, 34, 36, 40, 42 просп. Красной Калины. 7, 7а, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 61, 63, 63а, 64, 67, 67, 7 78, 80, 82, 84, 85, 85а, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 106, 107, 10 114, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135

Чмолы И. 1

Чукарина В. 1, 1а, 1б, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Ярославенко Я. 22, 22а, 41, 47

Монастырского. 2, 3, 3а, 5, 7

По этим адресам ремонт будет длиннее. Горячую воду подадут только 3 мая в 18 часов. Отключение воды во Львове 1 мая носит временный характер.

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