Графики отключения света на Полтавщине в мае 2025 года произойдут из-за выполнения плановых работ на электросетях, сообщает Politeka.net.
Предупреждение было предоставлено в ДТЭК.
Так, из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей свет выключат в селе Келеберда 5.05 с 8 до 17 часов. Ограничения будут действовать по адресам:
- Шевченко, 12/12, 14/10-24, 7-25, 1, 2/12-10/15;
- Перфильева, 1-5/1, 2-16, 18-40, 9-21;
- Кирсты, 6-10,3-13; пров. Карпенко, 1-19, 4-12;
- Зеленый, 2-6, 3-11;
- Дегтяря, 2-10, 3-11;
- Охотничий, 1-25, 2-16/3;
- Шевченко, 27-57, 30-44;
- Торговый 3-5, 12-16;
- Казачья, 7;
- Рыболовный 7-11, 10, 16-20, 13-25;
- Новоселовский.
Также графики отключения света на Полтавщине коснутся города Горишние Плавни. Там в 07.05. будет произведено выполнение работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР. Выключение произойдет с 8 до 17 часов на улице Космонавтов, 7, 15.
Местные власти обращаются к жителям с просьбой отнестись с пониманием к временным обесточиваниям заранее корректировать свои планы в соответствии с обнародованным графиком обесточиваний.
Отмечается также, что, кроме плановых, возможны и аварийные или срочные обесточивания, в частности, в районах, прилегающих к крупным промышленным объектам или транспортным артериям.
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