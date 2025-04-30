Графики отключения света на Полтавщине в мае 2025 года носят временный характер.

Графики отключения света на Полтавщине в мае 2025 года произойдут из-за выполнения плановых работ на электросетях, сообщает Politeka.net.

Предупреждение было предоставлено в ДТЭК.

Так, из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей свет выключат в селе Келеберда 5.05 с 8 до 17 часов. Ограничения будут действовать по адресам:

Шевченко, 12/12, 14/10-24, 7-25, 1, 2/12-10/15;

Перфильева, 1-5/1, 2-16, 18-40, 9-21;

Кирсты, 6-10,3-13; пров. Карпенко, 1-19, 4-12;

Зеленый, 2-6, 3-11;

Дегтяря, 2-10, 3-11;

Охотничий, 1-25, 2-16/3;

Шевченко, 27-57, 30-44;

Торговый 3-5, 12-16;

Казачья, 7;

Рыболовный 7-11, 10, 16-20, 13-25;

Новоселовский.

Также графики отключения света на Полтавщине коснутся города Горишние Плавни. Там в 07.05. будет произведено выполнение работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР. Выключение произойдет с 8 до 17 часов на улице Космонавтов, 7, 15.

Местные власти обращаются к жителям с просьбой отнестись с пониманием к временным обесточиваниям заранее корректировать свои планы в соответствии с обнародованным графиком обесточиваний.

Отмечается также, что, кроме плановых, возможны и аварийные или срочные обесточивания, в частности, в районах, прилегающих к крупным промышленным объектам или транспортным артериям.

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