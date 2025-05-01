По информации из правительственных источников, повышения тарифов на коммунальные услуги в Днепре пока не будет

С приближением мая горожане с тревогой ожидают возможные изменения и переживают, что произойдет повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре, сообщает Politeka.net.

Мы разбирались, есть ли основания для беспокойства. С 1.05 стоимость электроэнергии для населения останется на уровне 4,32 гривны за кВт*ч. Этот тариф, утвержденный постановлением правительства № 632 от 31.05.2024, будет сохраняться по меньшей мере до конца апреля 2025 года.

Однако важно отметить, что с 1 мая отменяется специальный тариф для потребителей, использующих электрическое отопление. Тариф, составлявший 2,64 гривны за кВтч для первых 2000 кВтч в месяц, больше не будет действовать.

Что касается газа, то цена для населения тоже останется стабильной. Тариф на газ, зафиксированный постановлением правительства, продолжит действовать до 31 октября 2024 года. Это означает, что "Нафтогаз" и дальше будет поставлять газ по цене 7,96 гривны за кубометр.

По информации правительственных источников, повышения тарифов на коммунальные услуги в Днепре не будет до конца года. Однако, по словам экспертов, ситуация может измениться под влиянием внешнего давления от международных партнеров.

Таким образом, с 1 мая украинцы могут ожидать стабильности тарифов на газ и электроэнергию. Однако, как всегда, следует следить за официальными заявлениями и быть готовыми к возможным изменениям в будущем.

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