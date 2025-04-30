Денежная помощь в Харькове принадлежит переселенцам и вернувшимся к постоянному месту жительства предоставляет Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, передает Politeka.
ВПЛ выплатят 3600 гривен на одного человека на три месяца.
До 10800 гривен на всю семью в зависимости от количества членов.
Денежные средства поступают на гривневый банковский счет через платежные системы Rapyd или Western Union.
Денежная поддержка доступна для семей, которые:
- Состоят из одного из родителей и детей в возрасте до 18 лет или пожилых (от 55 лет).
- Возглавляются одинокими пожилыми лицами, одинокими родителями с несовершеннолетними детьми.
- Содержат членов с инвалидностью, хроническими заболеваниями.
- Являются внутри перемещенными лицами или вернулись из-за границы.
Условия подачи заявки:
Семья не должна получать других выплат международных организаций.
Доход на одного человека не превышает 5 400 гривен.
Заявку могут подать только те, кто раньше не получал пособия, в том числе других структур.
Если вы уже получали выплаты в размере 2220 гривен на человека в месяц другому агентству ООН, новая помощь не предоставляется.
Чтобы подать заявку на получение выплат в Харькове, необходимо:
- Паспорт, другой документ, удостоверяющий личность.
- Идентификационный код (РНОКПП).
- Свидетельство о рождении детей (при наличии).
- Номер банковской карты для выплат (карты єПідтримка не подходят).
- Документы, подтверждающие принадлежность к уязвимой категории (справки, медицинские подъемники и т.п.).
- Личный номер мобильного телефона.
Для оформления помощи необходимо пройти собеседование с представителем партнера УВКБ ООН. На встрече должны присутствовать все члены семьи.
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