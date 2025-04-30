В Харькове разные категории населения могут получить денежную помощь при соблюдении определенных условий.

Денежная помощь в Харькове принадлежит переселенцам и вернувшимся к постоянному месту жительства предоставляет Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, передает Politeka.

ВПЛ выплатят 3600 гривен на одного человека на три месяца.

До 10800 гривен на всю семью в зависимости от количества членов.

Денежные средства поступают на гривневый банковский счет через платежные системы Rapyd или Western Union.

Денежная поддержка доступна для семей, которые:

Состоят из одного из родителей и детей в возрасте до 18 лет или пожилых (от 55 лет).

Возглавляются одинокими пожилыми лицами, одинокими родителями с несовершеннолетними детьми.

Содержат членов с инвалидностью, хроническими заболеваниями.

Являются внутри перемещенными лицами или вернулись из-за границы.

Условия подачи заявки:

Семья не должна получать других выплат международных организаций.

Доход на одного человека не превышает 5 400 гривен.

Заявку могут подать только те, кто раньше не получал пособия, в том числе других структур.

Если вы уже получали выплаты в размере 2220 гривен на человека в месяц другому агентству ООН, новая помощь не предоставляется.

Чтобы подать заявку на получение выплат в Харькове, необходимо:

Паспорт, другой документ, удостоверяющий личность.

Идентификационный код (РНОКПП).

Свидетельство о рождении детей (при наличии).

Номер банковской карты для выплат (карты єПідтримка не подходят).

Документы, подтверждающие принадлежность к уязвимой категории (справки, медицинские подъемники и т.п.).

Личный номер мобильного телефона.

Для оформления помощи необходимо пройти собеседование с представителем партнера УВКБ ООН. На встрече должны присутствовать все члены семьи.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, ПФУ без предупреждения "урезал" пенсию: украинцам дали совет, как вернуть свои деньги.

Также Politeka писала, что после освобождения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.