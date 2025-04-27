Синоптики Укргидрометцентра предупредили, каких неприятных сюрпризов ждать от прогноза погоды в Киеве и области на понедельник, 28 апреля 2025 года.

На понедельник, 28 апреля 2025 года, для Киева и области прогноз погоды снова содержит предупреждение об опасности заморозков, пишет Politeka.

В целом, по Украине в понедельник будет преимущественно сухо. В Киеве и области прогноз погоды на 28 апреля также обещает небольшую облачность, без осадков. Об этом сообщают эксперты Украинского гидрометеорологического центра.

Ветер в столице преимущественно северо-западного направления, достаточно сильный и не слишком приятный, скоростью 5-10 метров в секунду.

По данным Укргидрометцентра, на ночные часы в понедельник в регионе объявлено предупреждение о стихийных метеорологических явлениях – заморозках в воздухе до 0-3 градусов, что соответствует второму (оранжевому) уровню опасности, сообщает Politeka.

Главной угрозой таких низких температур в этот период – это вред, который они наносят раннецветущим плодовым деревьям, а также другим растениям.

В Киеве прогноз погоды на 28 апреля ночью предполагает заморозки в воздухе 0-2 градуса, днем ​​воздух прогреется до +13+15 тепла. По области днем ​​ожидается от +10 до +15 тепла.

Предупреждение о ночных 0-3 градусах остается актуальным и на вторник, 29 число. При этом днем ​​начнется постепенное потепление, ожидается +15+17.

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