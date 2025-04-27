На понедельник, 28 апреля 2025 года, для Киева и области прогноз погоды снова содержит предупреждение об опасности заморозков, пишет Politeka.
В целом, по Украине в понедельник будет преимущественно сухо. В Киеве и области прогноз погоды на 28 апреля также обещает небольшую облачность, без осадков. Об этом сообщают эксперты Украинского гидрометеорологического центра.
Ветер в столице преимущественно северо-западного направления, достаточно сильный и не слишком приятный, скоростью 5-10 метров в секунду.
По данным Укргидрометцентра, на ночные часы в понедельник в регионе объявлено предупреждение о стихийных метеорологических явлениях – заморозках в воздухе до 0-3 градусов, что соответствует второму (оранжевому) уровню опасности, сообщает Politeka.
Главной угрозой таких низких температур в этот период – это вред, который они наносят раннецветущим плодовым деревьям, а также другим растениям.
В Киеве прогноз погоды на 28 апреля ночью предполагает заморозки в воздухе 0-2 градуса, днем воздух прогреется до +13+15 тепла. По области днем ожидается от +10 до +15 тепла.
Предупреждение о ночных 0-3 градусах остается актуальным и на вторник, 29 число. При этом днем начнется постепенное потепление, ожидается +15+17.
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