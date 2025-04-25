Произошло подорожание проезда в Днепропетровской области не по всему региону, а затронуло только прифронтовое отдельные районы

Подорожание проезда произошло в Днепропетровской области только в некоторых районах и больно ударили по финансам местных жителей, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, где произошли перемены в апреле.

Например, ценовое увеличение произошло в Никополе, повысив стоимость в городских автобусах — тариф вырос на 50% и теперь составляет 15 гривен вместо предыдущих 10. Это решение вызвало недовольство среди местных жителей, ведь они и так живут в сложных условиях постоянной опасности из-за обстрелов.

Несмотря на подорожание проезда в Днепропетровской области, для отдельных категорий жителей Никополя сохранены льготы. В частности, бесплатно пользоваться транспортом могут дети до 18 лет и льготники, имеющие соответствующие документы.

В Павлограде тем временем пересмотрели условия для получения льготного проездного. Теперь предельный уровень дохода, дающий право на 10 бесплатных поездок ежемесячно в городском транспорте, составляет 5 840 гривен. Это касается пенсионеров по возрасту и лиц с инвалидностью 3-й группы.

Кроме этого, в Каменском исполнительный комитет городского совета на очередном заседании, где было рассмотрено 55 вопросов, приняло важное решение — утвердить новые тарифы на проезд в городском электротранспорте, обслуживаемом КП КМР "Транспорт".

Предварительная корректировка тарифов происходила еще в 2021 году. С того времени себестоимость перевозок значительно выросла и сейчас составляет 11 гривен. Потребность в пересмотре тарифов обусловлена ​​стремительным ростом стоимости основных ресурсов.

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