«Укрзализныця» запускает дополнительный поезд из-за роста пассажиропотока, а также ввела новый график движения поездов из Киева, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Укрзализныця назначила дополнительный экспресс №213/214 сообщением до Ужгорода в связи с ростом спроса на путешествия в Закарпатье и проведением работ по строительству евроколеи между Чопом и Ужгородом.

Как сообщается, количество ежедневных запросов на направление в Закарпатье достигало 3000, что стало основанием для временного усиления маршрута.