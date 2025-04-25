«Укрзализныця» запускает дополнительный поезд из-за роста пассажиропотока, а также ввела новый график движения поездов из Киева, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении перевозчика.
Укрзализныця назначила дополнительный экспресс №213/214 сообщением до Ужгорода в связи с ростом спроса на путешествия в Закарпатье и проведением работ по строительству евроколеи между Чопом и Ужгородом.
Как сообщается, количество ежедневных запросов на направление в Закарпатье достигало 3000, что стало основанием для временного усиления маршрута.
«За последние две недели количество запросов в приложении на путешествия в Закарпатье составляло в среднем около 3000 в сутки, так что чтобы удовлетворить спрос пассажиров на весенние поездки, Укрзализныця назначает дополнительный экспресс», - говорится в сообщении.
Указывается, что новый график движения поездов из Киева будет выглядеть следующим образом:
- из столицы – с 12 мая по 30 мая по четным числам, с 1 июня по 29 июля – по нечетным числам;
- из Ужгорода – с 13 мая по 31 мая по нечетным числам, со 2 июня по 30 июля – по четным числам.
Обновленное расписание предусматривает остановки: Бердичев, Чуднов-Волынский, Печановка, Шепетовка, Дубно, Броды, Красное, Пидзамче, Львов, Самбор, Турка, Сянки, Перечин.
"Этот экспресс пригодится для путешественников, стремящихся полюбоваться магнолиями, сиренью и липами Ужгорода, оздоровиться в рекреационных зонах Львовщины и Закарпатья и просто увидеть Украину по-новому!", - уточнили в УЗ.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, в Укрзализныце сделали предупреждение.
Також Politeka написала, "Укрзалізниця" призначила рейси додаткових поїздів.
Как Politeka писала в "Укрзализныце" рассказали, что изменится с 20 марта.