В Днепре продолжает действовать государственная программа, направленная на поддержку пожилых людей, в том числе одиноких пенсионеров, не имеющих родственников или не получающих от них необходимую помощь, передает Politeka.
Цель этой инициативы – улучшить материальное положение наиболее уязвимых слоев населения.
Программа реализуется в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью».
Государство ежемесячно оказывает дополнительную финансовую поддержку гражданам, которые отвечают установленным критериям.
В 2025 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2361 гривну.
По этой программе одинокие пенсионеры могут получать доплату в размере 944 гривны ежемесячно – это 40% от прожиточного минимума.
Чтобы получить дополнительную социальную помощь в Днепре, необходимо соответствовать следующим условиям:
- получать исключительно возрастную пенсию;
- нуждаться в постоянном уходе;
- проживать в одиночестве;
- быть в возрасте 80 лет или старше.
Для подачи заявки следует обратиться в местное отделение Пенсионного фонда Украины со следующим пакетом документов:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный номер (ИНН);
- медицинская справка, подтверждающая потребность в уходе;
- справка об отсутствии других социальных выплат;
- заключение врачебной комиссии о состоянии здоровья.
В случае успешного оформления пенсионер будет ежемесячно получать почти 1000 гривен дополнительно — такая поддержка важна для повышения уровня жизни и уменьшения финансовой нагрузки.
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