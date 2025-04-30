Помощь для одиноких пенсионеров в Днепре, известно, кто может рассчитывать на ежемесячные выплаты в 2025 году.

В Днепре продолжает действовать государственная программа, направленная на поддержку пожилых людей, в том числе одиноких пенсионеров, не имеющих родственников или не получающих от них необходимую помощь, передает Politeka.

Цель этой инициативы – улучшить материальное положение наиболее уязвимых слоев населения.

Программа реализуется в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью».

Государство ежемесячно оказывает дополнительную финансовую поддержку гражданам, которые отвечают установленным критериям.

В 2025 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2361 гривну.

По этой программе одинокие пенсионеры могут получать доплату в размере 944 гривны ежемесячно – это 40% от прожиточного минимума.

Чтобы получить дополнительную социальную помощь в Днепре, необходимо соответствовать следующим условиям:

получать исключительно возрастную пенсию;

нуждаться в постоянном уходе;

проживать в одиночестве;

быть в возрасте 80 лет или старше.

Для подачи заявки следует обратиться в местное отделение Пенсионного фонда Украины со следующим пакетом документов:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный номер (ИНН);

медицинская справка, подтверждающая потребность в уходе;

справка об отсутствии других социальных выплат;

заключение врачебной комиссии о состоянии здоровья.

В случае успешного оформления пенсионер будет ежемесячно получать почти 1000 гривен дополнительно — такая поддержка важна для повышения уровня жизни и уменьшения финансовой нагрузки.

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