Подорожание хлеба в Запорожье охватило разные категории и марки, что свидетельствует об общей тенденции роста цен на ключевые продукты.

Подорожание хлеба в Запорожье продолжается из-за продолжающихся экономических факторов и военных действий в стране, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали ценники на этот продукт в Варусе и других магазинах.

Цены на продукцию известных торговых марок поднялись даже посреди бюджетных вариантов. К примеру, популярный среди потребителей нарезанный Пшеничный (600 г) от Екатеринославхлеб сейчас стоит 26,10 грн. Между тем пшенично-резной от того же самого производителя можно приобрести за 16,10 грн (290г).

Повышение также коснулось в области продукции ТМ "ЦарьХлеб": пшеничный нарезанный (600 г) вырос в цене с 40,81 грн до 41,23 грн, что составляет дополнительные 42 копейки.

Подорожание хлеба в Запорожье охватило разные категории и марки, что свидетельствует об общей тенденции роста цен на ключевой продукт питания.

Начавшийся еще в прошлом году рост стоимости на продукт в 2025-м продолжается, хотя темпы несколько снизились. Наиболее заметное повышение стоимости фиксировалось в начале года, тогда как в летний период ожидается более сдержанный рост. По прогнозам экспертов, основной этап удорожания уже позади. В летние месяцы стоимость может вырасти еще на 2–3%, но существенных скачков стоимости не прогнозируется.

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