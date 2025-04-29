Индексация пенсий в Одессе, стало известно, почему часть пенсионеров может потерять субсидию на оплату коммуналки.

После проведенной в марте 2025 года индексации пенсий, которая составила 11,5%, некоторые одесские пенсионеры начали получать повышенные выплаты, известно, кто может потерять субсидию, сообщает Politeka.

Однако вместе с этим некоторые могут потерять право на субсидию для оплаты коммунальных услуг.

Как повышение дохода влияет на финансовую помощь?

В 2025 году для назначения субсидии действует четкий критерий: среднемесячный доход на одного члена домохозяйства не должен превышать 4240 гривен. В расчет берутся доходы за ІІІ и IV кварталы 2024 года.

Если после индексации пенсии этот показатель превышен, право на пособие от государства теряется.

Эти две поддержки уменьшают сумму, которую нужно оплатить жилищно-коммунальные услуги, но работают по-разному, потому что субсидия – денежная помощь, которую государство переводит для частичной оплаты коммуналки;

льгота – скидка, которая автоматически учитывается в платежках.

Что делать при потере льготы?

Пенсионеры, которые больше не отвечают условиям льготы, могут оформить субсидию. Это можно сделать:

Лично в сервисном центре фонда;

Онлайн через вебпортал ПФУ, используя "Дія. Подпись".

Если индексация пенсии лишила вас льгот — не медлите. Подайте заявку на помощь, чтобы вовремя снизить расходы на коммунальные услуги.

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